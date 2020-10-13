【A股牛市】A股市值再破10萬億美元 港股「拍住上」

內地A股國慶長假後復市連日勁升，滬深兩市總市值昨悄然突破10萬億美元高峰，為2015年A股大牛市以來首次，時隔5年再呈突破。

A股今輪牛市，催化劑是中央大力支持深圳加強開放改革，向投資市場釋出改革紅利有增無減的訊號。加上人民幣強勢、經濟及企業盈利改善勢頭不改，資金再見加快流入跡象，A股慢牛中綫預期持續，並有望為港股發揮穩定作用。

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A股長假後於上周五及昨日連續2日大升，滬深300指數累升逾5%、上證綜指亦升4%。彭博社統計顯示，以昨日收市計，滬深兩市昨日總市值約10.04萬億美元，為2015年6月A股大牛市以來，首次再突破10萬億美元大關。

人民幣升值 外資加快湧A股

支持A股穩步向上，基本因素是內地經濟走出疫情復甦步伐穩健，市場預期企業盈利恢復增長，以及人民幣強勢加添A股對外資潛在回報吸引力，令外資加快流入伐。

在岸人民幣上周五假後急飆，單日大升最多近一千點子或1.5%，為13年來最大單日升幅，兌每美元一度衝越6.7關口。在人行將銀行遠期售滙的風險準備金率由20%降至零，變相取消造空人民幣的額外成本後，人民幣升勢再稍竭。外資湧入A股步伐再加快，滬深股通北向交易連續2日錄得逾百億元人民幣淨流入，為3個月來最強買盤。

為改革開放再定調 A股打下強心針

惟真正重燃A股市場投資信心的，是國家主席習近平南巡，明天到訪深圳為改革開放40周年發表講話前，中央再印發未來5年改革試點實施方案，向外釋出繼續深化改革開放的訊號。

過去一段時間，中央強調以「國內大循環」及「國內國際雙循環」為發展新格局，一度引起市場疑慮中國減慢對外開放，並以內循環應對美國經濟脫鈎的挑戰。

今次印發的5年改革試點實施方案，就作為改革開放標誌的深圳市提出了20多條具體措施，覆蓋6大範圍，並以「可複製可推廣」，以及「為全國制度建設作重要示範」為目標，不單為進一步推動開放改革定調，也為A股市場打下一枝強心針。中資股已佔港股8成市場，A股行情中綫向好，港股大概也差不到哪裡去。

撰文：劉德斌