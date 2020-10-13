【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣

為了實現大阪升格為都的「大阪都構想」，跟東京都看齊，日本大阪維新會為首的升格派捲土重來，再次發起公投，冀把大阪市和大阪府合併為大阪都，消除雙重行政重疊。盡管5年前的相同公投曾經碰壁，但如今首相換成了菅義偉，公投結果或將不一樣。

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