【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 國際 14:08 2020/10/13 分享： 為了實現大阪升格為都的「大阪都構想」，跟東京都看齊，日本大阪維新會為首的升格派捲土重來，再次發起公投，冀把大阪市和大阪府合併為大阪都，消除雙重行政重疊。盡管5年前的相同公投曾經碰壁，但如今首相換成了菅義偉，公投結果或將不一樣。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 2020/10/12 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 2020/10/12 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 2020/10/08 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 2020/10/08 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 2020/10/07 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 日本維新會 選舉 政治 內政 菅義偉 日本 大阪 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入