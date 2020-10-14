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ETF互掛首推   ETF通仍需努力 

財金 15:40 2020/10/14

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本港首隻按ETF互掛機制推出的ETF於今日首次發行予機構投資者，為中港ETF跨境上市邁出一步。不過，要兩地投資者更方便及低成本互相買賣對方市場的ETF，「ETF通」仍是兩地市場爭取達成的目標。

...

欄名 : 交易講場

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