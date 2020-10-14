ETF互掛首推 ETF通仍需努力 財金 15:40 2020/10/14 分享： 本港首隻按ETF互掛機制推出的ETF於今日首次發行予機構投資者，為中港ETF跨境上市邁出一步。不過，要兩地投資者更方便及低成本互相買賣對方市場的ETF，「ETF通」仍是兩地市場爭取達成的目標。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 【A股牛市】A股市值再破10萬億美元 港股「拍住上」 2020/10/13 【A股牛市】A股市值再破10萬億美元 港股「拍住上」 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 2020/10/12 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速 2020/10/09 「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 2020/10/08 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 2020/10/07 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 互聯互通 香港股票 ETF 滬深300指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入