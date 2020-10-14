國壽早入貨 A股繼續升 名家專欄 2020/10/14 分享： 內地股市國慶假期後復市三連升兼三連陽，有望挑戰今年高位，利好跟A股息息相關的板塊，尤其整固三個多月的內險股，第四季傳統升多跌少，中國人壽（02628）待破下降軌。 大市回調入市機會 國家主席習近平南巡是A ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中興食正國策 明年可高增長 2020/10/13 中興食正國策 明年可高增長 中字股實力談 - 中金可以小敲 外資准買期貨 2020/10/10 中金可以小敲 外資准買期貨 中字股實力談 - 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 2020/10/09 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 中字股實力談 - 工行明年復甦 讓利政策或停 2020/10/08 工行明年復甦 讓利政策或停 中字股實力談 - 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 2020/10/07 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 中國人壽（02628） 中興通訊（00763） 工商銀行（01398） 中金公司（03908） 中國太保（02601） 新華保險（01336） 中國平安（02318） 眾安在線（06060） 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入