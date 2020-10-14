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國壽早入貨 A股繼續升

名家專欄 2020/10/14

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內地股市國慶假期後復市三連升兼三連陽，有望挑戰今年高位，利好跟A股息息相關的板塊，尤其整固三個多月的內險股，第四季傳統升多跌少，中國人壽（02628）待破下降軌。

大市回調入市機會

國家主席習近平南巡是A

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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