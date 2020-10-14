核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 名家專欄 08:00 2020/10/14 分享： 新冠肺炎疫情衝擊下，商舖租金大幅回調，以往被鐘錶珠寶店踢出核心區的民生商戶，終有機會重返核心區，而飲食是民生必需，加上本土消費相對穩定，餐飲商戶有力重返核心區。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 美聯工商舖：零售核心商舖空置率12.6%創歷史高位 2020/09/15 美聯工商舖：零售核心商舖空置率12.6%創歷史高位 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 2020/09/29 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 中原工商舖：放寬按揭後工商舖單月成交升19% 2020/09/23 中原工商舖：放寬按揭後工商舖單月成交升19% 最新專欄文章 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 白居二推高樓價 居屋現炒風 2020/10/07 白居二推高樓價 居屋現炒風 樓上舖價值插水 投資者慎入 2020/10/07 樓上舖價值插水 投資者慎入 商舖 鐘錶 麵包 銅鑼灣 尖沙咀 中環 戴德梁行 娛樂行 興趣 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入