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核心區舖租急挫  連麵包店都租得起

名家專欄 08:00 2020/10/14

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新冠肺炎疫情衝擊下，商舖租金大幅回調，以往被鐘錶珠寶店踢出核心區的民生商戶，終有機會重返核心區，而飲食是民生必需，加上本土消費相對穩定，餐飲商戶有力重返核心區。

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欄名 : 樓市分析

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