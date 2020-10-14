柏傲莊I收票熱爆 何解唔大幅加價 名家專欄 07:30 2020/10/14 分享： 沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I收票反應異常熾熱，但昨日發展商普遍仍以原價加推，僅個別輕微加價，以現時市場反應來看可謂相當克制，希望能夠做到極速清袋。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【柏傲莊I】排足8個鐘為睇示範單位 新界區呎價2萬成新常態 2020/10/13 【柏傲莊I】排足8個鐘為睇示範單位 新界區呎價2萬成新常態 最新專欄文章 專家樓論 - 新樓開賣 大盤淡三墟？ 今日 新樓開賣 大盤淡三墟？ 專家樓論 - 最強施政績效 林鄭PLAN完勝 2020/10/13 最強施政績效 林鄭PLAN完勝 專家樓論 - 拆解大圍柏傲莊 引爆購買力原因 2020/10/12 拆解大圍柏傲莊 引爆購買力原因 專家樓論 - 樓市關鍵 政府政策 2020/10/12 樓市關鍵 政府政策 專家樓論 - 大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守 2020/10/10 大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守 一手市場 發展商 大圍 新世界 柏傲莊II 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入