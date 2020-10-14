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柏傲莊I收票熱爆  何解唔大幅加價

名家專欄 07:30 2020/10/14

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沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I收票反應異常熾熱，但昨日發展商普遍仍以原價加推，僅個別輕微加價，以現時市場反應來看可謂相當克制，希望能夠做到極速清袋。 

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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