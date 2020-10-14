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9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事

國際 07:05 2020/10/14

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近期英國樓市熾熱，樓價及成交量均創歷來新高。誰又估到英國首相約翰遜有意為熾熱的樓市加一把火，日前豪言要將英國的「租樓一代」變為「買樓一代」，為首次置業人士提供高達95%的按揭，意味他們只須5%首期就可以「上車」。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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