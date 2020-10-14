9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 國際 07:05 2020/10/14 分享： 近期英國樓市熾熱，樓價及成交量均創歷來新高。誰又估到英國首相約翰遜有意為熾熱的樓市加一把火，日前豪言要將英國的「租樓一代」變為「買樓一代」，為首次置業人士提供高達95%的按揭，意味他們只須5%首期就可以「上車」。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 2020/10/13 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 2020/10/12 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 2020/10/12 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 2020/10/08 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 2020/10/08 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 約翰遜 BNO 移民 海外物業 首次置業 物業按揭 按揭貸款 負資產 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入