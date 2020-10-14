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嘉里物流買在雙11之前

名家專欄 2020/10/14

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道瓊斯運輸指數近日率先創出新高，帶領運輸指數上升的主要功臣，正是物流股。現時尚有不足一個月，便是「雙十一」網購節，預料物流股將會受到關注，近期屢創歷史新高的嘉里物流（00636），值得關注。

嘉里物流是

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撰文 : 李國慶 投資版總監

欄名 : 透視中港美

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