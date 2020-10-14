嘉里物流買在雙11之前 名家專欄 2020/10/14 分享： 道瓊斯運輸指數近日率先創出新高，帶領運輸指數上升的主要功臣，正是物流股。現時尚有不足一個月，便是「雙十一」網購節，預料物流股將會受到關注，近期屢創歷史新高的嘉里物流（00636），值得關注。 嘉里物流是 ... 撰文 : 李國慶 投資版總監 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里上望300元 平台銷售爆燈 今日 阿里上望300元 平台銷售爆燈 小米超寬頻技術 刺激IoT產品銷情 今日 小米超寬頻技術 刺激IoT產品銷情 最新專欄文章 透視中港美 - 思摩爾霧化技術稱霸 2020/10/13 思摩爾霧化技術稱霸 透視中港美 - 禹洲內房股首選 2020/10/12 禹洲內房股首選 透視中港美 - 耀才高增長高息率低PE 2020/10/10 耀才高增長高息率低PE 透視中港美 - 合景泰富除權後平到笑 2020/10/09 合景泰富除權後平到笑 透視中港美 - 碧桂園金九銷售勁趁低吸 2020/10/08 碧桂園金九銷售勁趁低吸 中國 香港 經濟 美國 人民幣 電子商貿 嘉里 貨運量 嘉里物流（00636） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入