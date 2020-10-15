【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處

美國大選投票日11月3日舉行，共和黨總統特朗普和民主黨對手拜登近日先後到佛羅里達州拉票。盡管新冠肺炎疫情肆虐，但拜登仍選擇到高風險的養老院拉票，正是嘗試瞄準特朗普的痛處，冀可奪取關鍵的佛羅里達州，盡快解決對手特朗普。

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