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【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處

國際 07:05 2020/10/15

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美國大選投票日11月3日舉行，共和黨總統特朗普和民主黨對手拜登近日先後到佛羅里達州拉票。盡管新冠肺炎疫情肆虐，但拜登仍選擇到高風險的養老院拉票，正是嘗試瞄準特朗普的痛處，冀可奪取關鍵的佛羅里達州，盡快解決對手特朗普。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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