【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 國際 07:05 2020/10/15 分享： 美國大選投票日11月3日舉行，共和黨總統特朗普和民主黨對手拜登近日先後到佛羅里達州拉票。盡管新冠肺炎疫情肆虐，但拜登仍選擇到高風險的養老院拉票，正是嘗試瞄準特朗普的痛處，冀可奪取關鍵的佛羅里達州，盡快解決對手特朗普。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 2020/10/13 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 2020/10/12 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 2020/10/12 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 2020/10/08 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 拜登 特朗普 佛羅里達 總統大選 選舉 政治 疫情 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入