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【習近平南巡】部署應對大變局  習南巡熱身「五中」

中國 18:13 2020/10/14

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「當今世界正經歷百年未有之大變局！」中共總書記習近平周三（14日）在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上的講話，對世界局勢做出研判。他強調，面對變局，中國要全面擴大開放深化改革，推動國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

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