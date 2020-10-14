【習近平南巡】部署應對大變局 習南巡熱身「五中」 中國 18:13 2020/10/14 分享： 「當今世界正經歷百年未有之大變局！」中共總書記習近平周三（14日）在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上的講話，對世界局勢做出研判。他強調，面對變局，中國要全面擴大開放深化改革，推動國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。 ... 相關文章 【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環 今日 【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環 【習近平講話】習提5條對港新政 首提經濟規則銜接 今日 【習近平講話】習提5條對港新政 首提經濟規則銜接 【習近平南巡】大灣區發展無單一引擎 做好自己更重要 今日 【習近平南巡】大灣區發展無單一引擎 做好自己更重要 【習近平南巡】深圳獲「超直轄」待遇 擔科技戰尖兵使命 2020/10/12 【習近平南巡】深圳獲「超直轄」待遇 擔科技戰尖兵使命 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 2020/10/12 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 全球化 疫情 政治 經濟 習近平 中美關係 中國共產黨 經濟特區 經濟內循環 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入