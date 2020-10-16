【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 國際 07:05 2020/10/16 分享： ▲ 新冠肺炎疫情重塑人們的生活模式，在家工作成為新趨勢。 新冠肺炎疫情全球大流行，在家工作成為新趨勢，英國更有近半數打工仔於疫情爆發後，改為在家工作。疫情也重塑人們的生活模式，令人重新思考如何在工作及生活之間取得平衡。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 2020/10/14 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 2020/10/10 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室 2020/09/12 【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室 【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器 2020/08/08 【在家工作】視像會議如見真人 美企研發全息技術機器 【英國疫情】在家工作更普遍 城市人想搬去鄉村生活 2020/08/06 【英國疫情】在家工作更普遍 城市人想搬去鄉村生活 最新專欄文章 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 疫情 社會福利 SLASH 全職 在家工作 彈性工作 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入