【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？

▲ 新冠肺炎疫情重塑人們的生活模式，在家工作成為新趨勢。

新冠肺炎疫情全球大流行，在家工作成為新趨勢，英國更有近半數打工仔於疫情爆發後，改為在家工作。疫情也重塑人們的生活模式，令人重新思考如何在工作及生活之間取得平衡。

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