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太古點解要賣太古城車位?

名家專欄 07:00 2020/10/15

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過去一年受本地社會事件及疫情衝擊，商用物業租售價明顯下挫，以商場、商廈收租為主要收入來源的太古地產（01972），疫情下市民消費減少及商戶減租等，收入受影響，  加上集團同時進行收購工作，有需要推售非核心物業套現。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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