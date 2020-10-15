太古點解要賣太古城車位? 名家專欄 07:00 2020/10/15 分享： 過去一年受本地社會事件及疫情衝擊，商用物業租售價明顯下挫，以商場、商廈收租為主要收入來源的太古地產（01972），疫情下市民消費減少及商戶減租等，收入受影響， 加上集團同時進行收購工作，有需要推售非核心物業套現。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 太古城入伙逾40年首度拆售車位 招標指引價300萬元 分階段出售289個車位 限第6期業主購買(第二版更新) 2020/10/14 太古城入伙逾40年首度拆售車位 招標指引價300萬元 分階段出售289個車位 限第6期業主購買(第二版更新) 【太古城拆售車位】業主可同時競投所有車位 但只能選購最多2個 (附招標文件下載網址) 2020/10/14 【太古城拆售車位】業主可同時競投所有車位 但只能選購最多2個 (附招標文件下載網址) 【太古城拆售車位】逾40年先有車位買 直擊居民：興趣不大 售價貴兼擔心管理問題 2020/10/14 【太古城拆售車位】逾40年先有車位買 直擊居民：興趣不大 售價貴兼擔心管理問題 車位 鰂魚涌 東區 太古地產 太古城 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入