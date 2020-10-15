太古點解要賣太古城車位?

過去一年受本地社會事件及疫情衝擊，商用物業租售價明顯下挫，以商場、商廈收租為主要收入來源的太古地產（01972），疫情下市民消費減少及商戶減租等，收入受影響， 加上集團同時進行收購工作，有需要推售非核心物業套現。

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