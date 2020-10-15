夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 名家專欄 08:00 2020/10/15 分享： 多年來政府推出各項辣招稅遏抑住宅炒風，例如2016年底大幅提升雙倍印花稅（DSD）至樓價15%後，坊間紛紛透過不同方式慳稅。有業主甚至好似踢足球般互交波，自製首置身份再買樓3年間慳稅逾千萬元。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 失業人數又升 樓價還可以GOGOGO ？ 2020/09/18 失業人數又升 樓價還可以GOGOGO ？ 新盤借到盡入市 風險有幾大？ 2020/09/22 新盤借到盡入市 風險有幾大？ 樓市另類指標 原來市底唔差 2020/09/25 樓市另類指標 原來市底唔差 最新專欄文章 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 白居二推高樓價 居屋現炒風 2020/10/07 白居二推高樓價 居屋現炒風 豪宅 土地註冊處 DSD 東半山 淺水灣 Q房網 印花稅 栢麗園 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入