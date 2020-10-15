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夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅

名家專欄 08:00 2020/10/15

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多年來政府推出各項辣招稅遏抑住宅炒風，例如2016年底大幅提升雙倍印花稅（DSD）至樓價15%後，坊間紛紛透過不同方式慳稅。有業主甚至好似踢足球般互交波，自製首置身份再買樓3年間慳稅逾千萬元。

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欄名 : 樓市分析

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