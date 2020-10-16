【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙

美國大選尚餘不足20日，民主黨總統候選人拜登在此關鍵時刻被爆出醜聞，質疑拜登家族跟烏克蘭千絲萬縷的關係。共和黨中人自然轉發消息，卻遭到兩大社交媒體Twitter和Facebook限制轉發，甚至封帳，反而令這則醜聞大受網民關注，為拜登選情幫倒忙。

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