【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 國際 07:00 2020/10/16 分享： 美國大選尚餘不足20日，民主黨總統候選人拜登在此關鍵時刻被爆出醜聞，質疑拜登家族跟烏克蘭千絲萬縷的關係。共和黨中人自然轉發消息，卻遭到兩大社交媒體Twitter和Facebook限制轉發，甚至封帳，反而令這則醜聞大受網民關注，為拜登選情幫倒忙。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 2020/10/13 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 2020/10/12 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 2020/10/12 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 社交平台 亨特 拜登 Twitter Facebook 特朗普 總統大選 醜聞 選舉 政治 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入