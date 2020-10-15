中國強硬外交現變化 以應對美選後新局？ 中國 20:37 2020/10/15 分享： ▲ 中國強硬外交現變化？北京最近在與西方國家交手中有兩個異乎尋常的動作，引起外界猜測。 今年以來，中國與美國為首的西方國家在經貿、人權、領土主權等一系列問題上發生激烈爭吵，從華為、香港、新疆，乃至台海、南海等所有爭議問題上，中方幾乎都採取針鋒相對、寸步不讓的對策，以至被西方輿論標籤化為「戰狼外交」。 ... 相關文章 中方反制 中美科技戰打響 2020/09/21 中方反制 中美科技戰打響 【中美角力】十月「驚奇」 南海抑或台海？ 2020/09/29 【中美角力】十月「驚奇」 南海抑或台海？ 專家：中美難脫鈎 金融制裁更不易 2020/09/30 專家：中美難脫鈎 金融制裁更不易 【特朗普確診】特朗普染疫 中美關係的「珍珠港事件」？ 2020/10/02 【特朗普確診】特朗普染疫 中美關係的「珍珠港事件」？ 台海模糊空間打破 中美兵凶戰危？ 2020/10/08 台海模糊空間打破 中美兵凶戰危？ 貿易戰 科技戰 政治 地緣政治 經濟 人權 選舉 外交 特朗普 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入