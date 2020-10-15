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中國強硬外交現變化  以應對美選後新局？

中國 20:37 2020/10/15

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中國強硬外交現變化？北京最近在與西方國家交手中有兩個異乎尋常的動作，引起外界猜測。

今年以來，中國與美國為首的西方國家在經貿、人權、領土主權等一系列問題上發生激烈爭吵，從華為、香港、新疆，乃至台海、南海等所有爭議問題上，中方幾乎都採取針鋒相對、寸步不讓的對策，以至被西方輿論標籤化為「戰狼外交」。

...

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