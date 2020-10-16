  • 26°C
香港時間 : 20201016日 (週五) 08:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？

名家專欄 08:00 2020/10/16

分享：

有信貸評級機構近期發表調查數據，當中有不少數據頗為有趣，例如報告指出，疫情下拖欠按揭的情況有輕微上升趨勢，以千禧世代為例，拖欠按揭還款個案按年增加7成，不過細看一看，原來涉及的個案只有184個，仍然只是少數，亦顯示暫時樓市「煲爆」的壓力不大。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？
2020/10/07
按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？
十一黃金周褪色 樓市旺不起來
2020/10/08
十一黃金周褪色 樓市旺不起來
樓市關鍵 政府政策
2020/10/12
樓市關鍵 政府政策

最新專欄文章

夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅
2020/10/15
夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅
核心區舖租急挫 連麵包店都租得起
2020/10/14
核心區舖租急挫 連麵包店都租得起
居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？
2020/10/12
居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？
空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？
2020/10/09
空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？
十一黃金周褪色 樓市旺不起來
2020/10/08
十一黃金周褪色 樓市旺不起來
樓價 失業 疫情 銀主盤

下一篇文章

柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版