千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 名家專欄 08:00 2020/10/16 分享： 有信貸評級機構近期發表調查數據，當中有不少數據頗為有趣，例如報告指出，疫情下拖欠按揭的情況有輕微上升趨勢，以千禧世代為例，拖欠按揭還款個案按年增加7成，不過細看一看，原來涉及的個案只有184個，仍然只是少數，亦顯示暫時樓市「煲爆」的壓力不大。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 2020/10/07 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 樓市關鍵 政府政策 2020/10/12 樓市關鍵 政府政策 最新專欄文章 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 2020/10/15 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 樓價 失業 疫情 銀主盤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入