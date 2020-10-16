千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？

有信貸評級機構近期發表調查數據，當中有不少數據頗為有趣，例如報告指出，疫情下拖欠按揭的情況有輕微上升趨勢，以千禧世代為例，拖欠按揭還款個案按年增加7成，不過細看一看，原來涉及的個案只有184個，仍然只是少數，亦顯示暫時樓市「煲爆」的壓力不大。

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