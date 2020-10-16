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馬鋼確實抵買 季績將可印證

名家專欄 2020/10/16

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國指昨日急挫，但鋼鐵股逆市升，主要是投資者憧憬鋼鐵股第三季業績，而眾鋼鐵股中雖以鞍鋼（00347）表現最好，但估值則馬鋼（00323）秤高一綫。

馬鞍山鋼鐵經營鋼鐵產品及其副產品的生產和銷售，是內地最大

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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馬鞍山鋼鐵（00323） 鞍鋼股份（00347） 重慶鋼鐵（01053） 中興通訊（00763） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 恒生中國企業指數

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