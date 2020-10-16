馬鋼確實抵買 季績將可印證

國指昨日急挫，但鋼鐵股逆市升，主要是投資者憧憬鋼鐵股第三季業績，而眾鋼鐵股中雖以鞍鋼（00347）表現最好，但估值則馬鋼（00323）秤高一綫。

馬鞍山鋼鐵經營鋼鐵產品及其副產品的生產和銷售，是內地最大

...