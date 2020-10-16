馬鋼確實抵買 季績將可印證 名家專欄 2020/10/16 分享： 國指昨日急挫，但鋼鐵股逆市升，主要是投資者憧憬鋼鐵股第三季業績，而眾鋼鐵股中雖以鞍鋼（00347）表現最好，但估值則馬鋼（00323）秤高一綫。 馬鞍山鋼鐵經營鋼鐵產品及其副產品的生產和銷售，是內地最大 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中行高息吸引 讓利政策快停 2020/10/15 中行高息吸引 讓利政策快停 中字股實力談 - 國壽早入貨 A股繼續升 2020/10/14 國壽早入貨 A股繼續升 中字股實力談 - 中興食正國策 明年可高增長 2020/10/13 中興食正國策 明年可高增長 中字股實力談 - 中金可以小敲 外資准買期貨 2020/10/10 中金可以小敲 外資准買期貨 中字股實力談 - 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 2020/10/09 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 馬鞍山鋼鐵（00323） 鞍鋼股份（00347） 重慶鋼鐵（01053） 中興通訊（00763） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 恒生中國企業指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入