深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位

中共總書記習近平南巡，為改革開放40年的深圳開啟新幕，在大國博弈時代繼續承擔先鋒角色。

其中，人民銀行借此時機在深圳發放數字人民幣紅包引發廣泛關注，其背後亦循戰略目標，既奠定深圳創科中心地位，也趁勢在全

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