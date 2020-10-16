深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 名家專欄 2020/10/16 分享： 中共總書記習近平南巡，為改革開放40年的深圳開啟新幕，在大國博弈時代繼續承擔先鋒角色。 其中，人民銀行借此時機在深圳發放數字人民幣紅包引發廣泛關注，其背後亦循戰略目標，既奠定深圳創科中心地位，也趁勢在全 ... 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 2020/10/15 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 國情知聞 - 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 2020/10/14 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 國情知聞 - 雙棲學者關注 新格局外向性 2020/10/13 雙棲學者關注 新格局外向性 國情知聞 - 「體測」風波暫平息 土政策礙中央大局 2020/10/12 「體測」風波暫平息 土政策礙中央大局 國情知聞 - 人性化服務新鮮事 內地消費新啟示 2020/10/10 人性化服務新鮮事 內地消費新啟示 經濟 政治 中國 習近平 深圳 科技戰 銀行 金融 人民幣 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入