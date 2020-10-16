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深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位

名家專欄 2020/10/16

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中共總書記習近平南巡，為改革開放40年的深圳開啟新幕，在大國博弈時代繼續承擔先鋒角色。

其中，人民銀行借此時機在深圳發放數字人民幣紅包引發廣泛關注，其背後亦循戰略目標，既奠定深圳創科中心地位，也趁勢在全

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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