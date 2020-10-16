【螞蟻上市】螞蟻IPO好事多磨 等運到非壞事? 財金 13:05 2020/10/16 分享： 預計問鼎全球歷來最大IPO的螞蟻集團上市日期等了又等，市場原先盛傳國慶假期後火速進行路演，最快10月底A+H上市締創歷史。惟一星期過後，螞蟻上市進度聞風未動，據知至今仍未通過港交所 （00388） 上市聆訊，連日來更頻傳負面消面。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 ETF互掛首推 ETF通仍需努力 2020/10/14 ETF互掛首推 ETF通仍需努力 【A股牛市】A股市值再破10萬億美元 港股「拍住上」 2020/10/13 【A股牛市】A股市值再破10萬億美元 港股「拍住上」 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 2020/10/12 【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭 「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速 2020/10/09 「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 2020/10/08 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 美國共和黨 抖音 微信 支付寶 科技產品 新興市場 H股 電子支付 特朗普 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入