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【螞蟻上市】螞蟻IPO好事多磨 等運到非壞事?

財金 13:05 2020/10/16

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預計問鼎全球歷來最大IPO的螞蟻集團上市日期等了又等，市場原先盛傳國慶假期後火速進行路演，最快10月底A+H上市締創歷史。惟一星期過後，螞蟻上市進度聞風未動，據知至今仍未通過港交所 （00388） 上市聆訊，連日來更頻傳負面消面。

...

欄名 : 交易講場

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