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大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學

名家專欄 08:00 2020/10/19

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大圍站新盤柏傲莊I(柏傲莊第1期)近半月成為樓市焦點，無論銷情、示範單位、價錢、收票等引人關注，惟柏傲莊所帶動的市場，並非單單住宅買賣，甚至掀動商場租賃、商場餐飲零售等各方面！

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欄名 : 樓市分析

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