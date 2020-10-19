大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 名家專欄 08:00 2020/10/19 分享： 大圍站新盤柏傲莊I(柏傲莊第1期)近半月成為樓市焦點，無論銷情、示範單位、價錢、收票等引人關注，惟柏傲莊所帶動的市場，並非單單住宅買賣，甚至掀動商場租賃、商場餐飲零售等各方面！ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【柏傲莊I開售】 「連登女神」彭慧中傍晚柏傲莊IA2組揀樓 不回應記者提問 2020/10/17 【柏傲莊I開售】 「連登女神」彭慧中傍晚柏傲莊IA2組揀樓 不回應記者提問 【柏傲莊I開售】新世界鄭志剛：市場需求強烈 將盡快加推單位 2020/10/17 【柏傲莊I開售】新世界鄭志剛：市場需求強烈 將盡快加推單位 【柏傲莊I開售】外國回港隔離完即排隊買樓 鄭小姐夥姐弟買3伙 2020/10/17 【柏傲莊I開售】外國回港隔離完即排隊買樓 鄭小姐夥姐弟買3伙 【柏傲莊I開售】買家石先生3600萬掃三伙 昨慶祝抽中前籌 開心過中六合彩 2020/10/17 【柏傲莊I開售】買家石先生3600萬掃三伙 昨慶祝抽中前籌 開心過中六合彩 最新專欄文章 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 2020/10/16 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 2020/10/15 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 疫情 商場 大圍 柏傲莊I 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入