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擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路?

名家專欄 07:00 2020/10/17

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一手空置稅擱置，減輕發展商推盤壓力，但今年一手成交受疫情拖累下大為落後，相信主流新盤發展商仍然會積極銷售以讓資金回籠，但豪宅新盤的確可能會更加嘆慢板銷售，尤其現時缺乏內地買家購買力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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