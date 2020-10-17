擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路? 名家專欄 07:00 2020/10/17 分享： 一手空置稅擱置，減輕發展商推盤壓力，但今年一手成交受疫情拖累下大為落後，相信主流新盤發展商仍然會積極銷售以讓資金回籠，但豪宅新盤的確可能會更加嘆慢板銷售，尤其現時缺乏內地買家購買力。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 運房局擬暫停一手空置稅草案審議工作 2020/10/16 運房局擬暫停一手空置稅草案審議工作 【暫停一手空置稅】石禮謙形容「急市民所急」 地建會梁志堅：當初就不應該提 2020/10/16 【暫停一手空置稅】石禮謙形容「急市民所急」 地建會梁志堅：當初就不應該提 【賣地計劃】下季推2幅住宅地涉630伙 山頂文輝道一拆二 中環海濱地王延後推 2020/09/28 【賣地計劃】下季推2幅住宅地涉630伙 山頂文輝道一拆二 中環海濱地王延後推 最新專欄文章 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 疫情衝擊房貸 影響初現？ 2020/10/16 疫情衝擊房貸 影響初現？ 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 專家樓論 - 搬不搬 有數計 2020/10/15 搬不搬 有數計 專家樓論 - 柏傲莊I收票熱爆 何解唔大幅加價 2020/10/14 柏傲莊I收票熱爆 何解唔大幅加價 賣地 豪宅 一手空置稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入