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第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂

名家專欄 2020/10/19

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國家統計局今天公布第三季經濟數據，被認為是無大懸念卻備受關切的一次發布。而中國經濟已進入的第四季，還有否懸念，則各有說法。

說中國經濟第三季宏觀數據的發布無懸念，主要是近期以來內外機構的一致唱好，這是較

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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