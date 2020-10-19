第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂

國家統計局今天公布第三季經濟數據，被認為是無大懸念卻備受關切的一次發布。而中國經濟已進入的第四季，還有否懸念，則各有說法。

說中國經濟第三季宏觀數據的發布無懸念，主要是近期以來內外機構的一致唱好，這是較

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