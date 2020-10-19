第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂 名家專欄 2020/10/19 分享： 國家統計局今天公布第三季經濟數據，被認為是無大懸念卻備受關切的一次發布。而中國經濟已進入的第四季，還有否懸念，則各有說法。 說中國經濟第三季宏觀數據的發布無懸念，主要是近期以來內外機構的一致唱好，這是較 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 2020/10/17 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 國情知聞 - 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 2020/10/16 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 國情知聞 - 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 2020/10/15 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 國情知聞 - 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 2020/10/14 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 國情知聞 - 雙棲學者關注 新格局外向性 2020/10/13 雙棲學者關注 新格局外向性 疫情 經濟 中國 香港 美國 中美貿易戰 金融 中美關係 GDP 貨幣政策 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入