柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵 名家專欄 08:00 2020/10/19 分享： 大圍站柏傲莊I以97年後新票王的姿態開售， 一如所料周末兩日成功沽清，銷情對於後市有相當指標，除了投資者購買力再現，而樓盤單位銀碼較大，向隅客流入二手市場，預計會帶旺二手樓市。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 2020/10/05 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 施政報告有望樓市減辣? 2020/10/06 施政報告有望樓市減辣? 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 最新專欄文章 專家樓論 - 疫市特色戶 突圍而出 今日 疫市特色戶 突圍而出 專家樓論 - 擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路? 2020/10/17 擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路? 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 疫情衝擊房貸 影響初現？ 2020/10/16 疫情衝擊房貸 影響初現？ 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 二手市場 大圍 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入