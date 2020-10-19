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柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵

名家專欄 08:00 2020/10/19

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大圍站柏傲莊I以97年後新票王的姿態開售， 一如所料周末兩日成功沽清，銷情對於後市有相當指標，除了投資者購買力再現，而樓盤單位銀碼較大，向隅客流入二手市場，預計會帶旺二手樓市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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