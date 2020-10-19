【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 國際 17:21 2020/10/19 分享： 美國大選11月3日舉行投票日，全國各州也陸續開放提前投票，今屆提前投票人數之多已打破歷史紀錄。盡管提前投票素來以民主黨支持者較多，但目前仍難言哪一方佔優，拜登也切勿開心得太早。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 2020/10/13 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 2020/10/12 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 總統大選 選舉 拜登 特朗普 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入