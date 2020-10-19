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【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早

國際 17:21 2020/10/19

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美國大選11月3日舉行投票日，全國各州也陸續開放提前投票，今屆提前投票人數之多已打破歷史紀錄。盡管提前投票素來以民主黨支持者較多，但目前仍難言哪一方佔優，拜登也切勿開心得太早。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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