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中國經濟無恙 大市隨國策起舞

名家專欄 2020/10/20

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美國總統大選變泥漿摔角，民主黨候選人拜登兒子被爆更多醜聞「罪證」，暫未扭轉拜登全國民調中大幅領先共和黨特朗普逾10個百分點的戰局。中港市場焦點仍落在中國經濟及國策上，第三季GDP數據先過一關，短中綫「

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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