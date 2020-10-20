中國經濟無恙 大市隨國策起舞 名家專欄 2020/10/20 分享： 美國總統大選變泥漿摔角，民主黨候選人拜登兒子被爆更多醜聞「罪證」，暫未扭轉拜登全國民調中大幅領先共和黨特朗普逾10個百分點的戰局。中港市場焦點仍落在中國經濟及國策上，第三季GDP數據先過一關，短中綫「 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東催化劑：佳績+分拆 今日 京東催化劑：佳績+分拆 閱文背靠騰訊 憧憬影業復甦 今日 閱文背靠騰訊 憧憬影業復甦 最新專欄文章 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 2020/10/19 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 透視中港美 - 選對增長股 並長期持有 2020/10/19 選對增長股 並長期持有 透視中港美 - 騰訊長綫優質之選 2020/10/17 騰訊長綫優質之選 透視中港美 - 美團回吐提供買入機會 2020/10/16 美團回吐提供買入機會 透視中港美 - 阿里健康布局互聯網大健康產業 2020/10/15 阿里健康布局互聯網大健康產業 疫情 中國 特朗普 A股 GDP 習近平 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入