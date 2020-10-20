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柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事

名家專欄 07:00 2020/10/20

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大圍站上蓋新盤柏傲莊I，兩日沽清首批391伙，3大原因帶動下錄得佳績，而買家中選用建築期付款比例高逾五成，當中俗稱「林鄭PLAN」的高成數按揭更應記一功，造就加推新一批378伙，可疫市加價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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