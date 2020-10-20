柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事 名家專欄 07:00 2020/10/20 分享： 大圍站上蓋新盤柏傲莊I，兩日沽清首批391伙，3大原因帶動下錄得佳績，而買家中選用建築期付款比例高逾五成，當中俗稱「林鄭PLAN」的高成數按揭更應記一功，造就加推新一批378伙，可疫市加價。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【柏傲莊I開售】900萬買2房畀囡囡 盧太：簡直係抵啦 2020/10/18 【柏傲莊I開售】900萬買2房畀囡囡 盧太：簡直係抵啦 柏傲莊I首輪391伙沽清 成為今年新盤吸金王 料短期加推 2020/10/19 柏傲莊I首輪391伙沽清 成為今年新盤吸金王 料短期加推 【疫市加價】柏傲莊I加推第3張價單 1房693.68萬起 折實呎價高見2.8萬 2020/10/19 【疫市加價】柏傲莊I加推第3張價單 1房693.68萬起 折實呎價高見2.8萬 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 最新專欄文章 專家樓論 - 提提陳局長：家庭人數1976年起已降 今日 提提陳局長：家庭人數1976年起已降 柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵 2020/10/19 柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵 專家樓論 - 疫市特色戶 突圍而出 2020/10/19 疫市特色戶 突圍而出 專家樓論 - 擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路? 2020/10/17 擱置一手空置稅 為文輝道招標鋪路? 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 一手市場 成交 大圍 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入