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中國經濟 「轉正」與「冷冬」

名家專欄 2020/10/20

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中國國家統計局公布第三季經濟數據，中國經濟的「轉正」，即不僅經濟增長由負而正，多項主要經濟指標都呈正增長，成為熱門話題。惟個別經濟學家則熱中看冷，可套用近期股市正熱的「冷冬」概念，來議論中國經濟值得警

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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