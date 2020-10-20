中國經濟 「轉正」與「冷冬」 名家專欄 2020/10/20 分享： 中國國家統計局公布第三季經濟數據，中國經濟的「轉正」，即不僅經濟增長由負而正，多項主要經濟指標都呈正增長，成為熱門話題。惟個別經濟學家則熱中看冷，可套用近期股市正熱的「冷冬」概念，來議論中國經濟值得警 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂 2020/10/19 第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂 國情知聞 - 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 2020/10/17 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 國情知聞 - 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 2020/10/16 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 國情知聞 - 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 2020/10/15 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 國情知聞 - 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 2020/10/14 人幣猛升惹憂慮 央行出手穩滙率 經濟 中國 疫情 零售 就業 貨幣政策 國家統計局 進出口 國際關係 固定資產投資 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入