  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (週二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤疫市加價1成仍能熱賣？

名家專欄 13:12 2020/10/20

分享：

沙田大圍站上蓋盤柏傲莊I首輪推售391單位旋即沽清，發展商昨晚加推近380個單位，個別細單位更加價1成，但以項目收票反應，加上市場無如此大規模及優勢的新盤與其競爭下，相信最終仍能大賣。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

【柏傲莊I開售】利物浦球迷買900萬買兩房 仲話係神的安排！
2020/10/18
【柏傲莊I開售】利物浦球迷買900萬買兩房 仲話係神的安排！
【直擊單位】驚柏傲莊向隅客回流 買家唔講價即入市
2020/10/19
【直擊單位】驚柏傲莊向隅客回流 買家唔講價即入市
柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高
2020/10/16
柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高
大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學
2020/10/19
大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學

最新專欄文章

大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學
2020/10/19
大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學
千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？
2020/10/16
千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？
夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅
2020/10/15
夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅
核心區舖租急挫 連麵包店都租得起
2020/10/14
核心區舖租急挫 連麵包店都租得起
居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？
2020/10/12
居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？
一手市場 發展商 豪宅 樓價 大圍 屯門 九肚山 柏傲莊I

下一篇文章

柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版