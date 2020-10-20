新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 名家專欄 13:12 2020/10/20 分享： 沙田大圍站上蓋盤柏傲莊I首輪推售391單位旋即沽清，發展商昨晚加推近380個單位，個別細單位更加價1成，但以項目收票反應，加上市場無如此大規模及優勢的新盤與其競爭下，相信最終仍能大賣。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【柏傲莊I開售】利物浦球迷買900萬買兩房 仲話係神的安排！ 2020/10/18 【柏傲莊I開售】利物浦球迷買900萬買兩房 仲話係神的安排！ 【直擊單位】驚柏傲莊向隅客回流 買家唔講價即入市 2020/10/19 【直擊單位】驚柏傲莊向隅客回流 買家唔講價即入市 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 最新專欄文章 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 2020/10/16 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 2020/10/15 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 一手市場 發展商 豪宅 樓價 大圍 屯門 九肚山 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入