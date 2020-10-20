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【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹

國際 18:51 2020/10/20

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美國的新冠肺炎疫情持續惡化，總統特朗普與華府傳染病專家福西的關係也愈來愈差，瀕臨決裂。在科學已被政治化的今天，特朗普堪稱將有關歪理極致演繹的表表者，而以國家福祉為先的福西，就算獲得大多數美國人肯定，恐怕亦等不到美國改朝換代，勢必成為特朗普另一棄卒，甚至是選舉失利的代罪羔羊。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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