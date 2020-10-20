【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 國際 18:51 2020/10/20 分享： 美國的新冠肺炎疫情持續惡化，總統特朗普與華府傳染病專家福西的關係也愈來愈差，瀕臨決裂。在科學已被政治化的今天，特朗普堪稱將有關歪理極致演繹的表表者，而以國家福祉為先的福西，就算獲得大多數美國人肯定，恐怕亦等不到美國改朝換代，勢必成為特朗普另一棄卒，甚至是選舉失利的代罪羔羊。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 2020/10/13 【大阪都構想】公投捲土重來 結果或因菅義偉而不一樣 特朗普 選舉 疫情 新冠肺炎疫情 總統大選 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入