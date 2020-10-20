【中國芯片】全民「砸錢」造芯片 恐竹籃打水一場空 中國 19:51 2020/10/20 分享： 美國近年接連出手封殺中興、華為的芯片（又稱晶片）供應，為掙脫被美國「卡脖子」，中國政府決意自主創新，發展國產芯片。中共中央將於下周召開十九屆五中全會，制定下一個五年經濟規劃，外界預期將大力發展第三代半導體產業，提供科研、教育和融資等方面的支持。 ... 相關文章 科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險 2020/10/01 科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險 【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押 國產芯片進化恐遇阻 2020/08/31 【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押 國產芯片進化恐遇阻 六大「百億級」項目停擺 國產芯片將爆爛尾潮？ 2020/10/05 六大「百億級」項目停擺 國產芯片將爆爛尾潮？ 【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢 2020/10/15 【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢 【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機 今日 【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機 科技戰 中美關係 晶片 科技產品 全球化 經濟 任正非 中共中央政治局 中國共產黨 制裁 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入