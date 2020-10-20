  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (週二) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國芯片】全民「砸錢」造芯片 恐竹籃打水一場空

中國 19:51 2020/10/20

分享：

美國近年接連出手封殺中興、華為的芯片（又稱晶片）供應，為掙脫被美國「卡脖子」，中國政府決意自主創新，發展國產芯片。中共中央將於下周召開十九屆五中全會，制定下一個五年經濟規劃，外界預期將大力發展第三代半導體產業，提供科研、教育和融資等方面的支持。

...

相關文章

科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險
2020/10/01
科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
2020/08/31
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
2020/10/05
六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
2020/10/15
【中美芯片戰】河北昂揚芯片廠夭折 建一棟樓就沒錢
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
今日
【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片 發改委警示風險有玄機
科技戰 中美關係 晶片 科技產品 全球化 經濟 任正非 中共中央政治局 中國共產黨 制裁

下一篇文章

高調紀念抗美援朝 中國發動鬥爭動員？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版