【中國芯片】全民「砸錢」造芯片 恐竹籃打水一場空

美國近年接連出手封殺中興、華為的芯片（又稱晶片）供應，為掙脫被美國「卡脖子」，中國政府決意自主創新，發展國產芯片。中共中央將於下周召開十九屆五中全會，制定下一個五年經濟規劃，外界預期將大力發展第三代半導體產業，提供科研、教育和融資等方面的支持。

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