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中環租金衰足3年  業主有排頭痕？

名家專欄 08:00 2020/10/21

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最近有研究報告指出，新冠肺炎疫情衝擊甲廈需求，而香港貴為全球寫字樓租金最高地區，調整期持續數年。事實上，即使疫情完結，「去中環化」加上新商廈設備更完善，將吸引租客遷出中環。

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欄名 : 樓市分析

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