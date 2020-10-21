中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 名家專欄 08:00 2020/10/21 分享： 最近有研究報告指出，新冠肺炎疫情衝擊甲廈需求，而香港貴為全球寫字樓租金最高地區，調整期持續數年。事實上，即使疫情完結，「去中環化」加上新商廈設備更完善，將吸引租客遷出中環。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 中環商廈租客「一去無回頭」 租金跌勢難止 2020/09/13 中環商廈租客「一去無回頭」 租金跌勢難止 中區商廈租金急挫 非核心區更慘不忍睹 2020/09/18 中區商廈租金急挫 非核心區更慘不忍睹 世邦：全港780萬呎商廈空置 21年來新高 2020/10/07 世邦：全港780萬呎商廈空置 21年來新高 最新專欄文章 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 2020/10/16 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 2020/10/15 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 2020/10/14 核心區舖租急挫 連麵包店都租得起 商廈 疫情 銅鑼灣 中環 戴德梁行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入