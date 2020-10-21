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蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫

名家專欄 2020/10/21

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中共第十九屆五中全會下周召開，中港兩地股市踏入維穩期，政策股料有炒作，昨日便見蒙牛乳業（02319）逼近今年高位，預期中央繼續支持飲奶抗疫下，蒙牛最低潮已過。

蒙牛乳業在內地從事乳製品生產及經售業務，為

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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蒙牛乳業（02319） 中國飛鶴（06186） 現代牧業（01117） 原生態牧業（01431） 中國聖牧（01432） 中地乳業（01492）

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