蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫

中共第十九屆五中全會下周召開，中港兩地股市踏入維穩期，政策股料有炒作，昨日便見蒙牛乳業（02319）逼近今年高位，預期中央繼續支持飲奶抗疫下，蒙牛最低潮已過。

蒙牛乳業在內地從事乳製品生產及經售業務，為

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