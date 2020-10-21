蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 名家專欄 2020/10/21 分享： 中共第十九屆五中全會下周召開，中港兩地股市踏入維穩期，政策股料有炒作，昨日便見蒙牛乳業（02319）逼近今年高位，預期中央繼續支持飲奶抗疫下，蒙牛最低潮已過。 蒙牛乳業在內地從事乳製品生產及經售業務，為 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 2020/10/20 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 中字股實力談 - 招證高息已吸引 開放市場是買因 2020/10/17 招證高息已吸引 開放市場是買因 中字股實力談 - 馬鋼確實抵買 季績將可印證 2020/10/16 馬鋼確實抵買 季績將可印證 中字股實力談 - 中行高息吸引 讓利政策快停 2020/10/15 中行高息吸引 讓利政策快停 中字股實力談 - 國壽早入貨 A股繼續升 2020/10/14 國壽早入貨 A股繼續升 蒙牛乳業（02319） 中國飛鶴（06186） 現代牧業（01117） 原生態牧業（01431） 中國聖牧（01432） 中地乳業（01492） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入