「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 名家專欄 2020/10/21 分享： 內地「雙11」購物節拉開大幕，作為疫情受控後最大型促銷，雙11銷情將可窺見內地消費復甦情況。不過，各大電商平台紛紛出招，今年不單加大補貼，也拉長戰綫，加量又加時下，打破雙11增長見頂的時間限制，繼續帶 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 2020/10/20 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 交易講場 - 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 2020/10/19 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 交易講場 - 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 2020/10/17 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 交易講場 - 美銀行報喜 滙豐派息前景仍難樂觀 2020/10/16 美銀行報喜 滙豐派息前景仍難樂觀 交易講場 - ETF互掛非終點 「ETF通」待爭取 2020/10/15 ETF互掛非終點 「ETF通」待爭取 中國 疫情 商品 補貼 淘寶 天貓 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入