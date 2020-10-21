「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂

內地「雙11」購物節拉開大幕，作為疫情受控後最大型促銷，雙11銷情將可窺見內地消費復甦情況。不過，各大電商平台紛紛出招，今年不單加大補貼，也拉長戰綫，加量又加時下，打破雙11增長見頂的時間限制，繼續帶

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