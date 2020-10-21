十四五規劃 建公共風險管理機制？ 名家專欄 2020/10/21 分享： 繼「問題導向」和「底綫思維」進入政策框架後，有專家提出在第十四個5年規劃期間，建構公共風險管理機制。何為公共風險，又如何管理這一風險，引起學界討論，也引起高層關注，有關提法會否寫進有關十四五規劃的建議 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟 「轉正」與「冷冬」 2020/10/20 中國經濟 「轉正」與「冷冬」 國情知聞 - 第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂 2020/10/19 第三季GDP今公布 中國經濟穩中有憂 國情知聞 - 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 2020/10/17 中國「新提法」 一個兼顧兩個循環 國情知聞 - 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 2020/10/16 深圳數字貨幣再突圍 確立金融科技中心地位 國情知聞 - 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 2020/10/15 深圳一破一立一不變 試驗「新加坡化」特區 經濟 風險管理 中國 疫情 金融 德國 深圳 人口 可持續發展 全球化 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入