十四五規劃 建公共風險管理機制？

繼「問題導向」和「底綫思維」進入政策框架後，有專家提出在第十四個5年規劃期間，建構公共風險管理機制。何為公共風險，又如何管理這一風險，引起學界討論，也引起高層關注，有關提法會否寫進有關十四五規劃的建議

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