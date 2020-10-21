螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 名家專欄 2020/10/21 分享： 螞蟻集團傳下周招股，資金已加快流入本港，預計問鼎全球歷來最大IPO，推動螞蟻母企阿里巴巴（09988）強勢破頂，昨一度衝越300元大關再創新高。螞蟻上市前後科網新經濟股能否炒上去，成為每個市場人士心目 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪前景俏 新能源車下鄉 今日 比亞迪前景俏 新能源車下鄉 骨科設備股非太淡 縱使集採影響亦微 今日 骨科設備股非太淡 縱使集採影響亦微 最新專欄文章 透視中港美 - 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 2020/10/20 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 2020/10/19 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 透視中港美 - 選對增長股 並長期持有 2020/10/19 選對增長股 並長期持有 透視中港美 - 騰訊長綫優質之選 2020/10/17 騰訊長綫優質之選 透視中港美 - 美團回吐提供買入機會 2020/10/16 美團回吐提供買入機會 中國 美國 美股 IPO 新經濟 民主黨 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入