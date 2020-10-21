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螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期

名家專欄 2020/10/21

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螞蟻集團傳下周招股，資金已加快流入本港，預計問鼎全球歷來最大IPO，推動螞蟻母企阿里巴巴（09988）強勢破頂，昨一度衝越300元大關再創新高。螞蟻上市前後科網新經濟股能否炒上去，成為每個市場人士心目

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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