螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期

螞蟻集團傳下周招股，資金已加快流入本港，預計問鼎全球歷來最大IPO，推動螞蟻母企阿里巴巴（09988）強勢破頂，昨一度衝越300元大關再創新高。螞蟻上市前後科網新經濟股能否炒上去，成為每個市場人士心目

...