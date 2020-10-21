Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 國際 17:16 2020/10/21 分享： 全球最大串流影視平台Netflix，第三季的環球付費訂戶增長僅得220萬個，是4年來最差。盡管市場為此失望，但業績數據隱隱見到Netflix新出路，就是跟韓流「強強聯手」，期望創造1+1大於2的效果，推動Netflix自身業績之餘，南韓影視發展也可受惠。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 最新專欄文章 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 2020/10/14 9成半首置按揭助上車 約翰遜好心做壞事 電影 電視劇 南韓 Netflix 上流寄生族 愛的迫降 雖然是精神病但沒關係 串流 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入