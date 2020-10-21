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Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2

國際 17:16 2020/10/21

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全球最大串流影視平台Netflix，第三季的環球付費訂戶增長僅得220萬個，是4年來最差。盡管市場為此失望，但業績數據隱隱見到Netflix新出路，就是跟韓流「強強聯手」，期望創造1+1大於2的效果，推動Netflix自身業績之餘，南韓影視發展也可受惠。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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