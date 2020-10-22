  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (週四) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒

名家專欄 2020/10/22

分享：

美國司法部昨向大型科技企業打響反壟斷調查第一槍，以涉嫌違反反壟斷法高調起訴Google，指控其濫用作為全球最大搜索引擎的市場力量，司法部並透露針對其他龍頭科企行動陸續有來。

惟Google母企

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

美團望300元 疫市更好景
今日
美團望300元 疫市更好景
雷蛇雙引擎：遊戲設備+科技金融
今日
雷蛇雙引擎：遊戲設備+科技金融

最新專欄文章

透視中港美 - 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期
2020/10/21
螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期
透視中港美 - 中國經濟無恙 大市隨國策起舞
2020/10/20
中國經濟無恙 大市隨國策起舞
GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律
2020/10/19
GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律
透視中港美 - 選對增長股 並長期持有
2020/10/19
選對增長股 並長期持有
透視中港美 - 騰訊長綫優質之選
2020/10/17
騰訊長綫優質之選
IPO Facebook Google

上一篇文章

聯通增長點 在於5G+

下一篇文章

11月3日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版