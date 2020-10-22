美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 名家專欄 2020/10/22 分享： 美國司法部昨向大型科技企業打響反壟斷調查第一槍，以涉嫌違反反壟斷法高調起訴Google，指控其濫用作為全球最大搜索引擎的市場力量，司法部並透露針對其他龍頭科企行動陸續有來。 惟Google母企 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 美團望300元 疫市更好景 今日 美團望300元 疫市更好景 雷蛇雙引擎：遊戲設備+科技金融 今日 雷蛇雙引擎：遊戲設備+科技金融 最新專欄文章 透視中港美 - 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 2020/10/21 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 透視中港美 - 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 2020/10/20 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 2020/10/19 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 透視中港美 - 選對增長股 並長期持有 2020/10/19 選對增長股 並長期持有 透視中港美 - 騰訊長綫優質之選 2020/10/17 騰訊長綫優質之選 IPO Facebook Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入