螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 名家專欄 2020/10/22 分享： 被內地稱為10億用戶、百億利潤、千億營收、萬億估值的螞蟻集團，即將登陸中港市場，由於市場預期熱爆，有內地媒體甚至估計，螞蟻集團香港上市公開發售可超額認購1,000倍，散戶凍資可能達到5萬億元，將影響香 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 2020/10/21 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 交易講場 - 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 2020/10/20 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 交易講場 - 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 2020/10/19 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 交易講場 - 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 2020/10/17 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 交易講場 - 美銀行報喜 滙豐派息前景仍難樂觀 2020/10/16 美銀行報喜 滙豐派息前景仍難樂觀 金融 螞蟻集團 阿里巴巴－SW（09988） 農夫山泉（09633） 銀行 第二上市 集資 拆息 孖展 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入