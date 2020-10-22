螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張

被內地稱為10億用戶、百億利潤、千億營收、萬億估值的螞蟻集團，即將登陸中港市場，由於市場預期熱爆，有內地媒體甚至估計，螞蟻集團香港上市公開發售可超額認購1,000倍，散戶凍資可能達到5萬億元，將影響香

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