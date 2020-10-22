Netflix聚焦亞太 聯手韓流締雙贏 名家專欄 2020/10/22 分享： 《青春紀錄》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》，讀者知不知道這幾套大熱韓劇的共通點呢？就是它們全在Netflix播放，亦是這個全球串流平台龍頭上季業績的最大亮點。 Netflix第三季的環球付費訂 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 福西食之無味 特朗普何不棄之？ 2020/10/21 福西食之無味 特朗普何不棄之？ 國金札記 - 美提前投票踴躍 有利拜登太武斷 2020/10/20 美提前投票踴躍 有利拜登太武斷 國金札記 - 拜登醜聞不吸引 Twitter審查更惹關注 2020/10/19 拜登醜聞不吸引 Twitter審查更惹關注 國金札記 - 瞄準特朗普老巢 拜登矢志奪佛州 2020/10/16 瞄準特朗普老巢 拜登矢志奪佛州 國金札記 - 英國經濟前景差 放寬按揭不合理 2020/10/15 英國經濟前景差 放寬按揭不合理 電影 Netflix 南韓 串流 愛的迫降 上流寄生族 雖然是精神病但沒關係 綜藝節目 疫情 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入