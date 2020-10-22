  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (週四) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix聚焦亞太 聯手韓流締雙贏

名家專欄 2020/10/22

分享：

《青春紀錄》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》，讀者知不知道這幾套大熱韓劇的共通點呢？就是它們全在Netflix播放，亦是這個全球串流平台龍頭上季業績的最大亮點。

Netflix第三季的環球付費訂

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

國金札記 - 福西食之無味 特朗普何不棄之？
2020/10/21
福西食之無味 特朗普何不棄之？
國金札記 - 美提前投票踴躍 有利拜登太武斷
2020/10/20
美提前投票踴躍 有利拜登太武斷
國金札記 - 拜登醜聞不吸引 Twitter審查更惹關注
2020/10/19
拜登醜聞不吸引 Twitter審查更惹關注
國金札記 - 瞄準特朗普老巢 拜登矢志奪佛州
2020/10/16
瞄準特朗普老巢 拜登矢志奪佛州
國金札記 - 英國經濟前景差 放寬按揭不合理
2020/10/15
英國經濟前景差 放寬按揭不合理
電影 Netflix 南韓 串流 愛的迫降 上流寄生族 雖然是精神病但沒關係 綜藝節目 疫情 中國

上一篇文章

港府背後發功 押後國泰裁員減人數

下一篇文章

中美科技戰「命門」 五中前捧量子技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版