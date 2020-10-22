Netflix聚焦亞太 聯手韓流締雙贏

《青春紀錄》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》，讀者知不知道這幾套大熱韓劇的共通點呢？就是它們全在Netflix播放，亦是這個全球串流平台龍頭上季業績的最大亮點。

Netflix第三季的環球付費訂

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