商業地接連流標 中環地王如何自處 名家專欄 07:00 2020/10/22 分享： 今年賣地的重頭戲中環商業地王即將推出，但現時接連有商業地流標，對於之後招標的商業地，競投氣氛自然不利。由於中環地王位置相對罕有，相信大型發展商競投興趣不減，但地價水平則不樂觀。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 戴德梁行料今年中環甲廈租跌25% 明年跌勢持續 2020/10/06 戴德梁行料今年中環甲廈租跌25% 明年跌勢持續 中環甲廈空置率7.2%創海嘯後新高 租金今年挫24% 2020/10/11 中環甲廈空置率7.2%創海嘯後新高 租金今年挫24% 甲廈空置率持續上升 金鐘區突破9% 2020/10/21 甲廈空置率持續上升 金鐘區突破9% 【賣地計劃】下季推2幅住宅地涉630伙 山頂文輝道一拆二 中環海濱地王延後推 2020/09/28 【賣地計劃】下季推2幅住宅地涉630伙 山頂文輝道一拆二 中環海濱地王延後推 【地皮招標】東涌商業地流標 今年內第二幅商業地流標 2020/10/21 【地皮招標】東涌商業地流標 今年內第二幅商業地流標 最新專欄文章 專家樓論 - 皇后大道中的盛衰更替 今日 皇后大道中的盛衰更替 專家樓論 - 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 2020/10/21 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 專家樓論 - 柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事 2020/10/20 柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事 專家樓論 - 提提陳局長：家庭人數1976年起已降 2020/10/20 提提陳局長：家庭人數1976年起已降 柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵 2020/10/19 柏傲莊I銷情成為後市指標 吸引投資者重現最關鍵 商廈 賣地 招標 發展商 東涌 中環 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入