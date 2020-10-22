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商業地接連流標 中環地王如何自處

名家專欄 07:00 2020/10/22

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今年賣地的重頭戲中環商業地王即將推出，但現時接連有商業地流標，對於之後招標的商業地，競投氣氛自然不利。由於中環地王位置相對罕有，相信大型發展商競投興趣不減，但地價水平則不樂觀。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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