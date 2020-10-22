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港府背後發功 押後國泰裁員減人數

名家專欄 2020/10/22

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疫情之下，全球航空業重創，國泰航空終於都頂不住，需要重組，裁逾5千名駐港員工，創立35年的國泰港龍即時停運，令人唏噓。消息指，政府今次有背後發功，令裁員計劃推遲了、人數少了，並盡力保住最多基層職位。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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