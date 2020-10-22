港府背後發功 押後國泰裁員減人數 名家專欄 2020/10/22 分享： 疫情之下，全球航空業重創，國泰航空終於都頂不住，需要重組，裁逾5千名駐港員工，創立35年的國泰港龍即時停運，令人唏噓。消息指，政府今次有背後發功，令裁員計劃推遲了、人數少了，並盡力保住最多基層職位。 消 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 國泰港裁5300人 港龍即時停運 今日 國泰港裁5300人 港龍即時停運 顧問：空服懂做人 把握人脈轉型 今日 顧問：空服懂做人 把握人脈轉型 最新專欄文章 有政戲 - 上京爭取惠港5政策 林鄭有把握？ 2020/10/21 上京爭取惠港5政策 林鄭有把握？ 有政戲 - 行會今商本地團寬至30人 最快周五推 2020/10/20 行會今商本地團寬至30人 最快周五推 有政戲 - 內地造地助港 暗湧處處 2020/10/19 內地造地助港 暗湧處處 有政戲 - 落馬洲變一地兩檢 騰出地拓創科 2020/10/16 落馬洲變一地兩檢 騰出地拓創科 有政戲 - 深圳新發展戰略 港乘勢搭順風快車 2020/10/15 深圳新發展戰略 港乘勢搭順風快車 國泰航空 國泰航空（00293） 港龍航空 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入