盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 國際 07:05 2020/10/23 分享： 移民近期成為香港人的一大熱話，而在移民背後的原因多樣化，可以是嚮往外國文化、追求放慢腳步的生活，以至是逃離眼前的社會矛盾等。而對於一眾家長來說，「叻者生存」的香港教育制度，或許也是一大有力原因。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 最新專欄文章 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 教育議題 企業文化 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入