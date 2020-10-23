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盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰

國際 07:05 2020/10/23

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移民近期成為香港人的一大熱話，而在移民背後的原因多樣化，可以是嚮往外國文化、追求放慢腳步的生活，以至是逃離眼前的社會矛盾等。而對於一眾家長來說，「叻者生存」的香港教育制度，或許也是一大有力原因。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金好書

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