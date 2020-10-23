螞蟻集團每股股價幾多錢？ 名家專欄 2020/10/23 分享： 阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上載更新版招股文件，更多發行、財務細節曝光。 瑞信估值 每股或達117.6港元 螞蟻集團完成發行A股和H股後，未計超額配售權總股本將達303.76億股，市 ... 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 2020/10/22 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張 交易講場 - 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 2020/10/21 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂 交易講場 - 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 2020/10/20 內銀股 賺息又賺價黃金機會？ 交易講場 - 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 2020/10/19 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀 交易講場 - 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 2020/10/17 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？ 金融 螞蟻集團 A股 IPO 集資 科創板 配售 阿里巴巴－SW（09988） 再鼎醫藥—SB（09688） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入