  • 23°C
香港時間 : 20201023日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

螞蟻集團每股股價幾多錢？

名家專欄 2020/10/23

分享：

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上載更新版招股文件，更多發行、財務細節曝光。

瑞信估值 每股或達117.6港元

螞蟻集團完成發行A股和H股後，未計超額配售權總股本將達303.76億股，市

...

撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張
2020/10/22
螞蟻港招股凍資5萬億？ 財資界：太誇張
交易講場 - 「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂
2020/10/21
「雙11」加量又加時 帶挈阿里又破頂
交易講場 - 內銀股 賺息又賺價黃金機會？
2020/10/20
內銀股 賺息又賺價黃金機會？
交易講場 - 拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀
2020/10/19
拜登民調領先 美股投資者忌太樂觀
交易講場 - 螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？
2020/10/17
螞蟻IPO「歎慢板」 為等藍色浪潮？
金融 螞蟻集團 A股 IPO 集資 科創板 配售 阿里巴巴－SW（09988） 再鼎醫藥—SB（09688）

上一篇文章

土改頻試水 「十四五」釀變革

下一篇文章

明日大嶼起步 前期研究不可缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版