新盤百花齊放 置業人士點揀 名家專欄 07:00 2020/10/23 分享： 沙田大圍站上蓋柏傲莊I推售後，多個項目齊推掀起搶客戰，並各出奇謀吸客，名日‧九肚山推「呼吸Plan」，帝御‧星濤就以細銀碼作賣點，對置業人士來說，末季一手市場選擇非常多，可謂百花齊放。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤價單】帝御‧星濤首批123伙 開放式折實298.84萬起 呎價最平1.3萬起 2020/10/22 【新盤價單】帝御‧星濤首批123伙 開放式折實298.84萬起 呎價最平1.3萬起 【新盤價單】名日‧九肚山首批54伙 2房最平價錢762.8萬 2020/10/22 【新盤價單】名日‧九肚山首批54伙 2房最平價錢762.8萬 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 最新專欄文章 專家樓論 - 明日大嶼起步 前期研究不可缺 今日 明日大嶼起步 前期研究不可缺 專家樓論 - 商業地接連流標 中環地王如何自處 2020/10/22 商業地接連流標 中環地王如何自處 專家樓論 - 皇后大道中的盛衰更替 2020/10/22 皇后大道中的盛衰更替 專家樓論 - 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 2020/10/21 為慳印花稅 可以去到幾盡？ 專家樓論 - 柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事 2020/10/20 柏傲莊熱賣 原來關「林鄭PLAN」事 一手市場 香港小輪 長實 名日‧九肚山 帝御‧星濤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入