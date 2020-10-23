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新盤百花齊放 置業人士點揀

名家專欄 07:00 2020/10/23

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沙田大圍站上蓋柏傲莊I推售後，多個項目齊推掀起搶客戰，並各出奇謀吸客，名日‧九肚山推「呼吸Plan」，帝御‧星濤就以細銀碼作賣點，對置業人士來說，末季一手市場選擇非常多，可謂百花齊放。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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