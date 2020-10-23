滙豐初轉運 股價未轉勢

滙豐（00005）中環總行門前一對銅獅子，遭示威者噴漆及焚燒之後，暫別300多日，昨終在風水師及高層擇吉開光後重見天日。適逢滙豐中港業務氛圍亦見回暖，主席杜嘉琪（Mark Tucker）加大投資中國言

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