滙豐初轉運 股價未轉勢 名家專欄 2020/10/23 分享： 滙豐（00005）中環總行門前一對銅獅子，遭示威者噴漆及焚燒之後，暫別300多日，昨終在風水師及高層擇吉開光後重見天日。適逢滙豐中港業務氛圍亦見回暖，主席杜嘉琪（Mark Tucker）加大投資中國言 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 寶尊是品牌電商 雙11記得炒轉 今日 寶尊是品牌電商 雙11記得炒轉 期指下周跌幅有限 今日 期指下周跌幅有限 最新專欄文章 透視中港美 - 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 2020/10/22 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 透視中港美 - 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 2020/10/21 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 透視中港美 - 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 2020/10/20 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 2020/10/19 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 透視中港美 - 選對增長股 並長期持有 2020/10/19 選對增長股 並長期持有 政治 銀行 習近平 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入