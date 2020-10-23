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昆能追落後 「十四五」料撑潔能

名家專欄 2020/10/23

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國企指數一萬點失而復得，目標維持10650點，催化劑或是下周的五中全會，屆時會拍板「十四五」規劃，筆者相信清潔能源會是規劃所在，昆侖能源（00135）是被忽略的燃氣股。

國家主席習近平早前在聯合國大會上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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昆侖能源（00135） 中國燃氣（00384） 新奧能源（02688） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國聯通（00762）

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