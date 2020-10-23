昆能追落後 「十四五」料撑潔能 名家專欄 2020/10/23 分享： 國企指數一萬點失而復得，目標維持10650點，催化劑或是下周的五中全會，屆時會拍板「十四五」規劃，筆者相信清潔能源會是規劃所在，昆侖能源（00135）是被忽略的燃氣股。 國家主席習近平早前在聯合國大會上 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 聯通增長點 在於5G+ 2020/10/22 聯通增長點 在於5G+ 中字股實力談 - 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 2020/10/21 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 中字股實力談 - 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 2020/10/20 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 中字股實力談 - 招證高息已吸引 開放市場是買因 2020/10/17 招證高息已吸引 開放市場是買因 中字股實力談 - 馬鋼確實抵買 季績將可印證 2020/10/16 馬鋼確實抵買 季績將可印證 昆侖能源（00135） 中國燃氣（00384） 新奧能源（02688） 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國聯通（00762） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入