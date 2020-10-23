納米樓又多一個不利消息 名家專欄 12:55 2020/10/23 分享： 政府放寬按保樓價上限剛滿1年，納米樓市場持續傳不利消息，以大埔嵐山納米單位為例，上月才傳出明賺暗蝕個案，至近日甚至出現首個納米銀主盤，屋苑7座一個實用面積180平方呎的納米單位，由財務公司以銀主盤份推出市場放盤，叫價338萬元，進一步打破納米樓必賺神話。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【蝕讓成交】 港島納米樓5年蝕10萬 外區客460萬入市 平過2015年一手價 2020/09/30 【蝕讓成交】 港島納米樓5年蝕10萬 外區客460萬入市 平過2015年一手價 【裝修設計】138呎納米樓棄用閣樓 14萬建地台及上格床更顯空間感 2020/09/30 【裝修設計】138呎納米樓棄用閣樓 14萬建地台及上格床更顯空間感 【港島上車盤】大坑159呎納米樓 頂層連133呎天台 490萬易手 2020/10/17 【港島上車盤】大坑159呎納米樓 頂層連133呎天台 490萬易手 【納米樓身價】龍床盤再錄二手買賣 業主淨袋逾50萬 2020/10/08 【納米樓身價】龍床盤再錄二手買賣 業主淨袋逾50萬 最新專欄文章 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 2020/10/21 中環租金衰足3年 業主有排頭痕？ 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 2020/10/20 新盤疫市加價1成仍能熱賣？ 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 2020/10/19 大圍站新盤柏傲莊熱潮下的另類商場學 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 2020/10/16 千禧世代拖欠按揭大增7成 樓市有「煲爆」風險嗎？ 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 2020/10/15 夫妻交波式賣樓 3年慳逾千萬辣招稅 按揭保險 納米樓 銀主盤 失業率 樓價 大埔 物業 嵐山 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入