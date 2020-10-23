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納米樓又多一個不利消息

名家專欄 12:55 2020/10/23

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政府放寬按保樓價上限剛滿1年，納米樓市場持續傳不利消息，以大埔嵐山納米單位為例，上月才傳出明賺暗蝕個案，至近日甚至出現首個納米銀主盤，屋苑7座一個實用面積180平方呎的納米單位，由財務公司以銀主盤份推出市場放盤，叫價338萬元，進一步打破納米樓必賺神話。

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欄名 : 樓市分析

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