  • 24°C
香港時間 : 20201023日 (週五) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強

國際 16:10 2020/10/23

分享：

【美國大選】搶咪大戰不再 辯論回歸正常

美國大選第二場總統辯論結束，相比起首場辯論，予人的感覺完全不一樣。「可否收聲？」（Would You Shut Up， Man？），罵對方是小丑（clown）這類情緒性字眼悉數消失，平實得多，亦沉悶得多，這是一場「正常」的辯論。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

【美國大選】CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳
今日
【美國大選】CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳
【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前
今日
【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前
【美國大選】總統辯論有咩重點？拜登：無收過外國一分錢
今日
【美國大選】總統辯論有咩重點？拜登：無收過外國一分錢
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
今日
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻
今日
【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻

最新專欄文章

Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2
2020/10/21
Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2
【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹
2020/10/20
【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹
【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早
2020/10/19
【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早
【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙
2020/10/16
【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙
【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處
2020/10/15
【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處
選舉 政治 特朗普 亨特 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

下一篇文章

盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版