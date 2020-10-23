【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強

▲ 【美國大選】搶咪大戰不再 辯論回歸正常

美國大選第二場總統辯論結束，相比起首場辯論，予人的感覺完全不一樣。「可否收聲？」（Would You Shut Up， Man？），罵對方是小丑（clown）這類情緒性字眼悉數消失，平實得多，亦沉悶得多，這是一場「正常」的辯論。

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