【美國大選】辯論回歸正常 特朗普難再逞強 國際 16:10 2020/10/23 分享： ▲ 【美國大選】搶咪大戰不再 辯論回歸正常 美國大選第二場總統辯論結束，相比起首場辯論，予人的感覺完全不一樣。「可否收聲？」（Would You Shut Up， Man？），罵對方是小丑（clown）這類情緒性字眼悉數消失，平實得多，亦沉悶得多，這是一場「正常」的辯論。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳 今日 【美國大選】CNN民調：53%人認為拜登於總統辯論表現較佳 【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前 今日 【美國大選】拜登競選資金領先 特朗普：我隨時反超前 【美國大選】總統辯論有咩重點？拜登：無收過外國一分錢 今日 【美國大選】總統辯論有咩重點？拜登：無收過外國一分錢 【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義 今日 【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義 【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻 今日 【美國大選】拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻 最新專欄文章 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 2020/10/21 Netflix韓流強強聯手 冀1＋1大於2 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 2020/10/20 【美國疫情】科學政治化 特朗普極致演繹 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 2020/10/19 【美國大選】提前投票破紀錄 拜登切勿開心太早 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 2020/10/16 【美國大選】阻止轉發拜登醜聞 社交媒體幫倒忙 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 2020/10/15 【美國大選】拜登強攻佛羅里達 瞄準特朗普痛處 選舉 政治 特朗普 亨特 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入