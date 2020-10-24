iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？

新一批通脹掛鈎債券（簡稱新iBond）昨天正式推售，事隔4年，港府再為市民提供緊貼通脹回報的投資工具。不少活躍投資者，或以iBond保證息率只有2%，不為蠅頭小利所動，但卻未有認真計算過，iBond的

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