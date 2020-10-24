iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？ 名家專欄 2020/10/24 分享： 新一批通脹掛鈎債券（簡稱新iBond）昨天正式推售，事隔4年，港府再為市民提供緊貼通脹回報的投資工具。不少活躍投資者，或以iBond保證息率只有2%，不為蠅頭小利所動，但卻未有認真計算過，iBond的 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 赤子城高增長 新收購有成效 今日 赤子城高增長 新收購有成效 亞信動力十足 5G逐步普及 今日 亞信動力十足 5G逐步普及 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐初轉運 股價未轉勢 2020/10/23 滙豐初轉運 股價未轉勢 透視中港美 - 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 2020/10/22 美科企無懼壟斷起訴 業績繼續炒 透視中港美 - 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 2020/10/21 螞蟻IPO料大熱 科網股派對有限期 透視中港美 - 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 2020/10/20 中國經濟無恙 大市隨國策起舞 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 2020/10/19 GDP數據先過一關 炒國策續為主旋律 iBond 派息 債券 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入