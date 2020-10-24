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iBond首日沽貨 回報尤勝大熱新股？

名家專欄 2020/10/24

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新一批通脹掛鈎債券（簡稱新iBond）昨天正式推售，事隔4年，港府再為市民提供緊貼通脹回報的投資工具。不少活躍投資者，或以iBond保證息率只有2%，不為蠅頭小利所動，但卻未有認真計算過，iBond的

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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