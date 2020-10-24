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平保催化劑：分拆陸金所

名家專欄 2020/10/24

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中港兩地股市在五中全會前兩極化走勢，國企指數下周可衝擊牛熊分界綫，尤其內險股再轉強，平保（02318）放量破雙底頸綫和旗形，有力重拾「紅底股」身份，分拆陸金所會是催化劑。

國家主席習近平南巡後，內地股市

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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