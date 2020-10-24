平保催化劑：分拆陸金所 名家專欄 2020/10/24 分享： 中港兩地股市在五中全會前兩極化走勢，國企指數下周可衝擊牛熊分界綫，尤其內險股再轉強，平保（02318）放量破雙底頸綫和旗形，有力重拾「紅底股」身份，分拆陸金所會是催化劑。 國家主席習近平南巡後，內地股市 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 昆能追落後 「十四五」料撑潔能 2020/10/23 昆能追落後 「十四五」料撑潔能 中字股實力談 - 聯通增長點 在於5G+ 2020/10/22 聯通增長點 在於5G+ 中字股實力談 - 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 2020/10/21 蒙牛最低潮已過 中央撑飲奶抗疫 中字股實力談 - 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 2020/10/20 金風值得低吸 《風能宣言》保增長 中字股實力談 - 招證高息已吸引 開放市場是買因 2020/10/17 招證高息已吸引 開放市場是買因 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 滙豐控股（00005） 平安好醫生（01833） 中興通訊（00763） 中國聯通（00762） 恒生中國企業指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入